ПВО российской базы отбило нападение на Хмеймим

Действующие в Сирии боевики предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

По его словам, российские зенитчики своевременно обнаружили и уничтожили два беспилотника, которые летели к базе с юго-запада. Пострадавших или материального ущерба нет.