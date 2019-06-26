Российские спортсмены завоевали десять медалей в шестой день Европейских игр

Российские спортсмены завоевали десять медалей в шестой день вторых Европейских игр, которые проходят в столице Белоруссии – Минске. Четыре награды были высшего достоинства.

В первые пять дней Игр-2019 россияне завоевали 53 награды – 24 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых. Самым богатым на достижения стал второй день, когда россияне занесли в копилку сборной России 21 медаль, из которых десять были золотыми.

На шестой день медали высшего достоинства российской команде принесли борцы-вольники Заурбек Сидаков, Даурен Куруглиев и Анзор Хизриев, а также стрелок из винтовки Сергей Каменский.

Сборная России с 63 наградами лидирует в общекомандном зачете Европейских игр. На счету российских спортсменов 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. В четверг, 27 июня будет разыграно 22 комплекта наград. Европейские игры завершатся 30 июня.