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26 июня 201923:50

"Валенсия" заплатила 35 млн евро за переход вратаря "Барселоны" Силлессена

valenciacf.com

Голкипер каталонской "Барселоны" Яспер Силлессен продолжит карьеру в "Валенсии", 30-летний вратарь подписал соглашение с "летучими мышами", рассчитанное на четыре сезона – до 2023 года.

Силлессен перешел в "Барселону" летом 2016 года из "Аякса" за 13 миллионов евро. Как сообщает пресс-служба каталонцев. "Валенсия" за переход вратаря заплатила 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Яспер в составе "сине-гранатовых" принял участие в 11 играх во всех турнирах и пропустил 13 мячей. Три встречи завершились всухую. Также на его счету 48 матчей за сборную Голландии.

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