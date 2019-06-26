"Валенсия" заплатила 35 млн евро за переход вратаря "Барселоны" Силлессена

Голкипер каталонской "Барселоны" Яспер Силлессен продолжит карьеру в "Валенсии", 30-летний вратарь подписал соглашение с "летучими мышами", рассчитанное на четыре сезона – до 2023 года.

Силлессен перешел в "Барселону" летом 2016 года из "Аякса" за 13 миллионов евро. Как сообщает пресс-служба каталонцев. "Валенсия" за переход вратаря заплатила 35 миллионов евро.

De los pies a la cabeza y con mucho estilo 🇳🇱🦇🧤...



¡¡¡YA LO TENEMOS AQUÍ!!! 👋🏼👋🏼



AFICIÓN, ¿le damos la bienvenida? ⤵️⤵️⤵️⤵️#AmuntValencia pic.twitter.com/626YJq0fCf — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 26 июня 2019 г.

В минувшем сезоне Яспер в составе "сине-гранатовых" принял участие в 11 играх во всех турнирах и пропустил 13 мячей. Три встречи завершились всухую. Также на его счету 48 матчей за сборную Голландии.