На юго-востоке Йемена взорван газопровод

В расположенной на юго-востоке Йемена провинции Шабва неизвестные боевики совершили подрыв одного из газопроводов, в результате чего возник сильный пожар.

В Йемене с 2014 года продолжается конфликт между правительством страны и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла". С марта 2015 года на стороне правительства выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией, напоминает РИА Новости.

В декабре минувшего года представители противоборствующих сил впервые встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Тогда удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.