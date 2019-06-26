"Армия-2019": Россия представила на форуме новейшие образцы вооружения

На форуме "Армия-2019" посетителям впервые показали опытный образец новейшего вертолета Ми-38Т. Он предназначен для решения десантных и транспортных задач. Еще одна новинка экспозиции — радиолокационная станция контроля территорий. Она может обнаружить даже те объекты, которые пытаются обмануть локатор.

Деловая программа второго дня форума стартует с серьезных заявлений минобороны. Санкции против инициаторов антироссийских провокаций министр просит поддержать депутатов Госдумы. Информация о планируемой массированной информационной атаке против руководства ведомства поступает с круглого стола по информационной безопасности.

Пока одни подогревают антироссийскую истерию, другие — налаживают контакты. Делегации министерств обороны то и дело замечают у стендов. К российским разработкам ОПК особое внимание у иностранных делегаций. У каждого стенда ажиотаж вокруг самых последних разработок.

"Армия-2019" — площадка обмена международным опытом. Число стран-участниц по сравнению с прошлым годом заметно выросло. Увидеть — мало, надо пробовать. Управлять экранопланом почти в реальных условиях, разве что воды нет, здесь сможет каждый. Залезть внутрь танка Т-90 — тоже без препятствий. Форум — как шанс изучить новинки российской оборонки не в каталогах, а оценить лично.

Наземная станция радиотехнической разведки. Пост М3. Напоказ выставляется впервые. Радары внутри с точностью определяют перемещение любого военного объекта. В павильонах только и говорят об инновациях. В униформе, оптике, навигации. Искусственный интеллект и беспилотники — первые в списке обсуждений этого форума.

Демонстрация полётов российских истребителей и вертолетов. "Стрижи", "Русские витязи", "Беркуты". Выставка авиационной мощи в небе! Для гостей форума авиашоу будут проходить ежедневно до конца июня.