"Армия-2019": Россия представила на форуме новейшие образцы вооружения
На форуме "Армия-2019" посетителям впервые показали опытный образец новейшего вертолета Ми-38Т. Он предназначен для решения десантных и транспортных задач. Еще одна новинка экспозиции — радиолокационная станция контроля территорий. Она может обнаружить даже те объекты, которые пытаются обмануть локатор.
Деловая программа второго дня форума стартует с серьезных заявлений минобороны. Санкции против инициаторов антироссийских провокаций министр просит поддержать депутатов Госдумы. Информация о планируемой массированной информационной атаке против руководства ведомства поступает с круглого стола по информационной безопасности.
Пока одни подогревают антироссийскую истерию, другие — налаживают контакты. Делегации министерств обороны то и дело замечают у стендов. К российским разработкам ОПК особое внимание у иностранных делегаций. У каждого стенда ажиотаж вокруг самых последних разработок.
"Армия-2019" — площадка обмена международным опытом. Число стран-участниц по сравнению с прошлым годом заметно выросло. Увидеть — мало, надо пробовать. Управлять экранопланом почти в реальных условиях, разве что воды нет, здесь сможет каждый. Залезть внутрь танка Т-90 — тоже без препятствий. Форум — как шанс изучить новинки российской оборонки не в каталогах, а оценить лично.
Наземная станция радиотехнической разведки. Пост М3. Напоказ выставляется впервые. Радары внутри с точностью определяют перемещение любого военного объекта. В павильонах только и говорят об инновациях. В униформе, оптике, навигации. Искусственный интеллект и беспилотники — первые в списке обсуждений этого форума.
Демонстрация полётов российских истребителей и вертолетов. "Стрижи", "Русские витязи", "Беркуты". Выставка авиационной мощи в небе! Для гостей форума авиашоу будут проходить ежедневно до конца июня.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россию вернули в ПАСЕ
- Путин принял отставку Евкурова
- Скандал вокруг Дорониной продолжается
- Московский отравитель отправлен под арест
- Плахотнюк и Цуца гнали гашиш из Северной Африки тоннами
Самое читаемое
-
Смерть "Джека Восьмеркина" могли ускорить лекарства из секретной лаборатории
- Гафт рассказал, на кого никогда не напишет эпиграмму
- Врачи: отравление Алибасова - "абсолютная липа"
- В Питере пес спас новорожденную малышку. Видео
- Ядовитые черные вдовы пришли в Подмосковье убивать людей
Телеканал "Россия"
-
"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он
- Ради спасения матери девушка готова продать свою почку
- Вышел трейлер романтического фильма "Серебряные коньки"
- Судьба Анжелики Агурбаш. "Я развелась, чтобы не быть рабыней"
Вести.Экономика
-
Большая ошибка Запада на Ближнем Востоке
- Топ-5 лучших олимпийских городов
- США применили новые санкции против властей Ирана
- Котировки золота обновили максимум с 2013 года
- Прогноз: хотя бы нефть напомнит G20 о судьбе основателя WikiLeaks
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Что почем? Самый доступный дизель в России
- Секреты кончились: новый Land Rover Defender "спалился" без камуфляжа
- Правительство не намерено более замораживать цены на бензин
- Cadillac обнародовал российские цены на большой седан CT6
Недвижимость
-
Землю с мусором и травой могут изъять
- Поликлиникам присвоят звезды, как отелям
- Мужчина замуровал вход в квартиру, которую продали за долги
- Подводные камни: что прячется за большой скидкой на квартиру
- Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
- Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве
Вести.Медицина
-
Болит живот? Хорошо, если это не 30-сантиметровый червь
- Бутерброды привели к вспышке листериоза и смерти людей
- Как снять зуд от укусов насекомых: 4 простых и эффективных домашних средства
- Женщины лучше помнят лица, а мужчины - маршруты
- Почему люди отказываются от секса и так ли он вообще нам нужен
Вести в 20.00
-
Россия в ПАСЕ - Украина за дверь
- Жириновский советует знакомиться в поездах
- Зюганову подарили Ленина
Вести-Москва
-
В подмосковной больнице 9 пациентов слегли после странных уколов
- В Кожевниках откроют новый центр реабилитации наркозависимых
- "Стрижи" и "Витязи" показали шоу в Кубинке
- Первая в мире АЭС заработала 65 лет назад в Обнинске
- Уникальная Библия Пискатора выставлена в Третьяковской галерее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке