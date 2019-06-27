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Катастрофы Boeing 737 MAX 1 час назад

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27 июня 201905:42

У компании Boeing появились новые проблемы с моделью 737 MAX

У компании Boeing появились новые проблемы с моделью 737 MAX

У самолета Боинг 737 MAX обнаружили новый источник риска. Федеральное авиационное управление США пока не сообщает, какой именно.

Но из-за новой неполадки уже отменен испытательный полет, после которого Боингу могли вновь дать разрешение на эксплуатацию самолета. Теперь от компании потребовали устранить этот источник опасности.

После двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии полеты Боингов 737 МАХ были приостановлены, напоминает телеканал "Россия 24".

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