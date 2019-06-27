Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии

В колумбийском департаменте Араука в результате двух атак на военную базу с применением взрывчатых веществ ранения получили не менее пяти военнослужащих.

Во время первой атаки неизвестными по территории базы были выпущены самодельные взрывные устройства. Когда на базу прибыл вертолет, чтобы забрать раненых, была совершена вторая атака.

Военные не исключают, что за нападением могут стоять повстанцы из Армии национального освобождения Колумбии (АНО).