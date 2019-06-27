В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент. В прошлом году 29-летний житель города Перт Алек Сигли выехал в Пхеньян для изучения корейской литературы в университете Ким Ир Сена.

Кроме того, молодой человек владеет туристической компанией, организующей туры из Австралии в Северную Корею, передает ТАСС.

По информации друзей Алека Сигли, в течение нескольких дней он не выходит на связь и не заходит на свои страницы в социальных сетях. В настоящее время австралийские дипломаты ищут объяснения случившемуся. Никаких данных о том, что Сигли арестован, не поступало.