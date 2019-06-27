Иран не испугался угроз Трампа

Глава иранского МИДа назвал угрозы президента США незаконными. В интервью американскому телеканалу CNN Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у Штатов нет возможности уничтожить Иран.

Точнее, есть. Но только одна: использовать запрещённое оружие. Однако, напомнил дипломат, "существует устав ООН, по которому угроза применения силы является противоправной".

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мощно ответит на любую атаку Ирана – вплоть до полного его уничтожения, напоминает телеканал "Россия 24". Глава иранского МИДа отметил, что это явный намёк на ядерный удар по Тегерану.

"США находятся не в той позиции, чтобы угрожать Ирану. Вашингтон пытается подорвать иранское правительство. Но это всё — противоправно и противозаконно. Единственное, что США могут сделать, это нажать запрещенную кнопку. Все в мире это понимают. И теперь президент Трамп оказался в ситуации, когда ему нужно как-то отвертеться от своих слов по поводу угрозы в адрес Тегерана", — заявил Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана.