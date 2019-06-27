В Рязанской области не утихают лесные пожары

В Рыбновском районе Рязанской области введен режим ЧС из-за пожаров на территории Минобороны. Огнем охвачено почти 800 гектаров.

Глава МЧС России осмотрел зону лесных пожаров с воздуха и распорядился провести беседу с местными жителями чтобы избежать паники, несмотря на то, что для населенных пунктов — огонь опасности не представляет.

По данным Авиалесоохраны, сейчас пожар тушат 364 человека. В помощь прислали три вертолета и один самолет Ил-76 Минобороны РФ, сообщает телеканал "Россия 24".