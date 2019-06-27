Компания "Хуавей" проиграла в суде Техаса

Суд штата Техас не удовлетворил иск компании "Хуавей" к американскому стартапу "Си-Эн-Экс Лабс". Китайский коммуникационный гигант обвинил производителя полупроводников в краже секретной информации и подкупе сотрудников. Руководство Хуавей требовало возмещения ущерба на сумму более восьмидесяти пяти миллионов долларов США.

Однако, суд отказался признать компанию виновной, потому что она не получила никакой прибыли от предполагаемой кражи, сообщает телеканал "Россия 24". Представитель калифорнийского стартапа, в свою очередь назвал иск со стороны "Хуавей" завуалированной попыткой получить доступ к разработкам американцев.