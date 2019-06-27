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27 июня 201906:09

Договор о РСМД: в НАТО решили припугнуть Россию

Договор о РСМД: в НАТО решили припугнуть Россию

В Брюсселе утвердили пакет военных мер для сдерживания России после прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Решение приняли министры обороны стран НАТО.

В свой список они включили активизацию разведдеятельности, увеличение числа военных учений, развитие системы ПВО и ПРО, а также модернизацию обычных вооружений. Как заявил Генсек альянса Йенс Столтенберг — всё это планируют реализовывать со второго августа, когда прекратится действие ДРСМД.

Столтенберг снова возложил ответственность за выход США из договора на Москву, сообщает телеканал "Россия 24". Хотя Москва неоднократно обращала внимание на то, что именно Вашингтон нарушает условия договора.

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