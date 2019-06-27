Вопрос защиты прав сотрудников МВД подняла федеральный омбудсмен на форуме в Приволжье

В Нижегородской области сегодня второй день Всероссийской конференции "Защита прав сотрудников органов внутренних дел: доктрина, практика, техника". С докладом на форуме выступила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Омбудсмен выразила беспокойство по поводу снижения денежного содержания и материальных гарантий сотрудников органов внутренних дел. Она заверила, что сегодня этот вопрос начал решаться положительно, и "мы ждём индексации с октября 2019 года".

Стоит отметить, что за 2018 год в федеральный аппарат уполномоченного по правам человека поступило 38 тысяч обращений, из которых более 300 от сотрудников внутренних дел. Еще около 1000 просьб о помощи от семей полицейских, погибших при исполнении служебного долга, информирует ГТРК "Нижний Новгород".

Выступление Татьяны Москальковой слушали и обсуждали не только ветераны полиции и действующие сотрудники, но и студенты академии МВД, и профессорско-педагогический состав. Так, начальник Нижегородской академии МВД России Дмитрий Архипов отметил, что для него актуален вопрос о сотрудниках пенсионного возраста, которым выделяется отдельный день для посещения поликлиники. А для курсантов, которые больше времени поводят в Интернете, актуальна проблема защиты имиджа органов внутренних дел.

В расписании у федерального омбудсмена на завтра ещё круглый стол, встреча с губернатором региона и заключительный день конференции.