Выйти из кустов: Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Президент России Владимир Путин потребовал не прятать камеры на дорогах. Об этом президент заявил накануне на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения. Глава государства обратил особое внимание на то, что видеокамеры устанавливают для снижения аварийности и сохранения жизни людей, а не для того, чтобы собирать штрафы.

Кадры агрессии к камерам и их операторам все чаще попадают на просторы Сети. Один из последних случаев произошел в Крыму. Из окна красного седана прямо в объектив распылили огнетушитель.



Частные камеры фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима, практически ничем не отличаются от техники стационарной, которую устанавливает региональный Минтранс. Действуют такие комплексы на законных основаниях в рамках так называемых концессионных договоров, и дорожным инспектором для этого быть не нужно. Компания или индивидуальный предприниматель после победы в тендере получает право устанавливать на дорогах свою аппаратуру. Информацию о превышении скорости передают в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД. В качестве вознаграждения — процент от выписанного штрафа.

Правда, в погоне за увеличением собственного дохода зачастую коммерсанты нарушают правила установки камер.

Участок для размещения определяет госавтоинспекция. А вот как и в каком месте ставить технику решает уже оператор комплекса. Положение о предупреждающих знаках сейчас допускает разные толкования. Слишком много нюансов. Как раз в этом автомобилисты и видят проблему. Они считают, что на дороге им ставят ловушку.

"На мой взгляд, чтобы этого не было, все должно быть предельно ясно и понятно. Если камера установлена, должен установлен быть знак, который предупреждает, что камера здесь есть. И никакой агрессии в отношении этой камеры не будет", — уверен председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Впрочем, любая камера – мобильный ли это комплекс или стационарная техника — должна быть нацелена на предупреждение аварии, а не на сбор штрафов. Об этом на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения заявил Владимир Путин. Он призвал не прятать камеры, особенно на опасных участках.

"Если убрать эти ловушки и увеличить скоростной режим по федеральным трассам, потому что он зачастую не соответствует категории дорог, и расставить камеры грамотно, то аварийность снизится, а объем собираемых денег не должен увеличиться. Потому что сверхзадача этих систем — снижение количества нарушителей", — подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков.

После того, как президент обратил на это внимание, деятельность коммерсантов скорее всего отрегулируют на законодательном уровне. И из кустов им все-таки придется выйти. В Госдуму уже внесли законопроект о правилах расстановки камер на дорогах. Пока решается вопрос появятся ли знаки перед такими комплексами — автомобилисты сами рисуют плакаты предупреждающие, что впереди камеры.