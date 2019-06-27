Руни принес победу "Ди Си Юнайтед" ударом со своей половины поля

Английский форвард клуба MLS "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни стал главным героем встречи регулярного чемпионата против "Орландо". 33-летний футболист сумел поразить ворота соперника со своей половины поля. Его гол оказался победным.

Руни отличился на 10-й минуте игры. Форвард "Ди Си Юнайтед" увидел, что вратарь "Орландо" далеко вышел из ворот, и принял решение перебросить голкипера. Удар англичанина со своей половины поля достиг цели.

WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD!!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3 — Major League Soccer (@MLS) 27 июня 2019 г.

Этот гол для Руни стал уже девятым в нынешнем чемпионате. Отметим, что капитан "Ди Си Юнайтед" является лучшим бомбардиром команды.