В США скончалась звезда сериала "Альф"

В американском штате Калифорния в возрасте 75 лет скончался актер Макс Райт, знаменитый по сериалу "Альф". Роль главы семейства Таннеров, приютивших в своем доме инопланетянина Альфа, стала самой известной в его карьере. Сериал шел по телеканалу NBC с 1986 по 1990 год, и стал очень популярен на просторах СНГ после развала СССР.

Среди других его заметных работ — фильмы "Весь этот джаз", "Тень", "Сон в летнюю ночь", "Ночной убийца", а также сериалы "Друзья" и "Квантовый скачок".

Известно, что много лет артист боролся с раком — еще в 1995 году врачи обнаружили у него лимфому, сообщает ТАСС.