Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.

Учебные заведения оценивались по трем показателям: качество образования, востребованность выпускников и так называемый фактор Forbes (элитность вуза и доля предпринимателей среди выпускников).

В итоге на первом месте оказался Национальный исследовательский технологический университет МИСиС. На втором месте МГИМО, на третьем — Московский физико-технический институт, на четвертом — Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Пятерку замыкает МГУ им. М.В. Ломоносова. А вот лидер прошлого года — Российская школа экономики (РЭШ) – занял лишь 10-ю строчку.

Также в числе лучших российских вузов — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Высшая школа экономики.