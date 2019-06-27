27 июня 201910:50
В Новом Уренгое задержаны контрабандисты с оружием из Украины и Литвы
Федеральная служба безопасности РФ разоблачила в Новом Уренгое группу контрабандистов, ввозивших нелегальное оружие с территории Украины и Литвы.
При обысках у них было найдено 7 автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты, около 9 тысяч патронов различного калибра.
Преступники также организовали четыре мастерские, где модернизировали различное оружие.
Организатор преступной группы и 10 ее участников задержаны. Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" и "Незаконное изготовление оружия", сообщили ТАСС в Центре общественный связей ФСБ.
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