В Новом Уренгое задержаны контрабандисты с оружием из Украины и Литвы

Федеральная служба безопасности РФ разоблачила в Новом Уренгое группу контрабандистов, ввозивших нелегальное оружие с территории Украины и Литвы.

При обысках у них было найдено 7 автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты, около 9 тысяч патронов различного калибра.

Преступники также организовали четыре мастерские, где модернизировали различное оружие.

Организатор преступной группы и 10 ее участников задержаны. Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" и "Незаконное изготовление оружия", сообщили ТАСС в Центре общественный связей ФСБ.