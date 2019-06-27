Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. За это решение проголосовали 103 из 110 народных депутатов​​​.

На прошлой неделе парламент передал в прокуратуру документы с обвинениями в адрес Атамбаева. По мнению депутатов, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель и узурпации власти.

Прокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии, однако не нашла признаков узурпации власти, а также причастности Атамбаева к гонениям на журналистов и оппозиционеров.

Сам экс-президент называет все обвинения абсурдными, сообщает РИА Новости. Он заявил, что готов ответить за все свои поступки. Между тем возле дома Атамбаева его сторонники создали штаб и установили бетонные блоки.

Президентский пост Атамбаев занимал с 2011 по 2017 год. Если следствие докажет его виновность, ему может грозить пожизненный срок.