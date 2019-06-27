Шипачев продлил контракт с "Динамо" до 2021 года

Московское "Динамо" переподписало контракт с нападающим команды Вадимом Шипачевым. Новое соглашение с форвардом бело-голубых рассчитано до конца сезона-2020/21. Ранее договор хоккеиста с клубом был заключен до 30 апреля 2020 года.

"Сегодня можно официально объявить, что действующий контракт Вадима Шипачева продлен еще на один сезон. Новое соглашение действует до 30 апреля 2021 года", – приводит слова генерального менеджера "Динамо" официальный сайт бело-голубых.

В прошедшем сезоне 32-летний Шипачев установил клубный рекорд по результативности. Динамовский форвард набрал 76 (21+55) очков в 72 играх.

Напомним, что в апреле 2019 года московское "Динамо" сменило юридическое лицо, в связи с чем новой организации пришлось переподписывать предыдущие контракты хоккеистов.