Задержан житель Твери, отравивший мужчину в подмосковной электричке

Сотрудники правоохранительных органов нашли и арестовали мужчину, который в электричке Подсолнечная — Москва опоил пассажира сильнодействующими препаратами, после чего пострадавший скончался.

Инцидент произошел 9 февраля. Ночью в тамбуре вагона электропоезда, прибывшего на Ленинградской вокзал, сотрудники обнаружили мужчину в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Денег и ценных вещей при нем не было. Пострадавшего доставили в больницу, но через два часа он скончался в реанимации.

"Установлено, что причиной смерти явилось отравление клозапином (лепонексом), осложнившееся отеком головного мозга", сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Разбой".

В ходе расследования выяснилось, что к отравлению причастен житель Твери, который ранее уже был судим за убийства и разбои. В настоящее время проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.