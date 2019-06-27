В результате крушения Ан-24 в Нижнеангарске госпитализированы четыре человека
Количество пострадавших при крушении Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска выросло до девяти человек. Ранее сообщалось о томе, что травмированы семь пассажиров. В общей сложности за медицинская помощь потребовалась 31 человеку. С травмами средней степени тяжести были госпитализированы четыре человека, сообщает ГТРК "Бурятия". В ЧП погибли техник Олег Барданов, а также летчик Владимир Коломин.
Напомним, сегодня в 6:30 утра по московскому времени самолет авиакомпании "Ангара", совершавший посадку в Нижнеангарске вылетел за взлетно-посадочную полосу и врезался в здание очистной станции.
В результате авиакатастрофы произошел сильный пожар. На место аварии сразу же выехали бригады "скорой помощи" и несколько пожарных расчетов. Медики Центральной больницы Нижнеангарска и Северо-Байкальской отделенческой больницы провели осмотр пострадавших. В 8:15 из Улан-Удэ на место аварии отправился вертолет санавиации. На его борту находились врачи и клинический психолог. По результатам обследований, медицинская эвакуация пострадавши не понадобилась.
В настоящий момент открыт телемост с Нижнеангарском, в рамках которого обсуждается вопрос о доставке пострадавших в Улан-Удэ. Среди них женщина, получившая перелом предплечья, две подростков, один из которых по результатам предварительного осмотра получил закрытую черепно-мозговую травму. Специалисты выясняют причины происшествия.
"Мы окажем помощь в росном объеме. Средства уже выделены", заявил губернатор Бурятии Алексей Цыденов.
Основная версия аварии — выход из строя двигателя самолета. Как отмечают эксперты, Ан-24 — один из самых безопасных летательных аппаратов в мире, о чем свидетельствуют его характеристики. Как отмечается, причин авиакатастрофы могло быть несколько.
"Ан-24 тормозит двигателями, когда винты снимаются с упора, и сбрасывает скорость примерно до 70 км/ч. Курс, по которому садился самолет - там как раз гора справа и проходит железная дорога. Если он уклонился вправо, как раз в эти в очистные сооружения самолет и врезался", — рассказал лётчик Виктор Дягилев.
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