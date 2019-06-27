Россияне победили в соревнованиях байдарок-четверок на Европейских играх

На Европейских играх, которые проходят в Минске, мужская сборная России завоевала золотые медали в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 метров. Победу нашей команде принесли Олег Гусев, Виталий Ершов, Артем Кузахметов и Александр Сергеев.

Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 32,376 секунды. Вторыми финишировали немецкие спортсмены, показавшие результат 1 минута 32,541 секунды. Бронзовая медаль досталась команде Словакии (1 минута 33,721 секунды).

Сборная России продолжает уверенно лидировать в медальном зачете Европейских игр. На счету россиян уже 64 (29 золота, 15 серебра и 20 бронзы) награды.