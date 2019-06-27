Меркель вновь начало трясти на встрече с президентом

Второй за девять дней приступ неконтролируемой дрожи произошел с канцлером Германии Ангелой Меркель. Журналисты обратили внимание на "потрясывание" главы правительства во время речи президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю назначения нового федерального министра юстиции, отмечает Bild.

На сделанных кадрах видно, как Меркель, сложив руки на груди, пытается совладать с недомоганием и при этом отказывается от предложенного ей помощником стакана воды. Примерно через полторы минуты дрожь стихла.

Аналогичный случай с канцлером Германии произошел днем 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Меркель списала все на обезвоживание и чрезвычайно жаркую погоду.

Несмотря на очередной приступ, Меркель не планирует отказываться от поездки в Японию на саммит G20.