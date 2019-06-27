В МХТ имени Чехова прощаются с Аллой Покровской

В Московском художественном театре имени Чехова началось прощание с актрисой Аллой Покровской. Она умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Проводить актрису в последний путь пришли Александр Калягин, Владимир Машков, Евгений Миронов, Константин Райкин, Лия Ахеджакова, Юлия Меньшова, Владимир Урин и другие. Поклонники творчества актрисы с цветами идут к входу в театр.



Машков назвал Покровскую величайшим педагогом и блистательной актрисой, передает "Интерфакс". По его словам, она всегда была очень внимательна к своим ученикам.

"Кто к ней попадал, каждый ученик, — это всегда был большой прорыв студента и большой успех. Таких больше нет", — сказал Машков.

Калягин тоже отметил, что Покровская была фантастической актрисой, и студенты ее обожали.

Как сообщает РИА Новости, Евгений Миронов назвал Покровскую "идеалом мхатовской спайки" и отметил, что к профессии она относилась очень серьезно.

"Алла Борисовна — большой пример, для молодых особенно. Она останется в каждом из нас. Это атом солнца. Я глубоко признателен за то, что вы такая, какая есть", — сказал Миронов.

После прощания пройдет отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похоронят Покровскую на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года. Ее отец Борис Покровский был знаменитым оперным режиссером. Покровская окончила школу-студию МХАТ в 1959 году и была принята в труппу "Современника", на сцене которого проработала 45 лет. Играла в культовых спектаклях — "Вечно живые", "Пять вечеров", "Голый король", "Старшая сестра", "На дне", "Крутой маршрут". В 2004 году Покровская перешла в МХТ имени Чехова, продолжая при этом играть в "Современнике". Преподавала в Школе-студии МХАТ.

Алла Покровская снималась в фильмах "Июльский дождь", "Дневник директора школы", "Следствие ведут знатоки" (серия "Ответный удар"), "Дневной поезд", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и других.

Покровская была замужем за Олегом Ефремовым. Их сын Михаил Ефремов тоже стал известным актером.