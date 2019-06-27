Каноистки Ромасенко и Курач завоевали бронзу Европейских игр

На вторых Европейских играх в Минске российские каноистки Олеся Ромасенко и Ксения Курач финишировали третьими в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров. Россиянки завоевали бронзовые медали, показав результат 2 минуты 14,194 секунды.

Награды высшей пробы достались каноисткам из Венгрии Балле Вираж и Такач Кинчо (2 минуты 11,129 секунды). Второе место на соревнованиях заняли белорусские спортсменки Ольга Климова и Надежда Макарченко (2 минуты 12,924 секунды).

Ранее на Европейских играх мужская сборная России завоевала золото в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 метров.