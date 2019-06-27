В Зеленоградске неудачно припаркованные авто облили стоками из канализацици

Конфликты с автомобилистами, которые живут по принципе "паркуюсь, как хочу", случаются не только в Москве и других крупных городах, где владельцам железных коней", действительно, иногда не хватает мест во дворах жилых домов.

В небольших городах аналогичная проблема и хамство автомобилистов, паркующих свои машины, как им удобно, порой, вызывает гнев людей и в маленьких городах.

Так, например, в курортном Зеленоградске, что под Калининградов, неудачно припаркованные автомобили неизвестные облили канализационной грязью, пишет региональный выпуск "МК".

В группе "Подслушано Зеленоградск" в соцсети "ВКонтакте" появилось фото двух облитых грязью авто с вопросом: верно ли поступили те, кто это сделал?

Пользователи во мнениях разошлись. Одни считают, что автохамов надо наказывать "подручными средствами", раз они не думают о других людей.

Но есть и те, кто напоминает, что по факту это порча чужого имущества, и в подобных случаях надо либо дождаться хозяина машины и высказывать ему претензии, или вызвать ГАИ, или, в конце концов, оставить на стекле записку.