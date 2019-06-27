Обнинск празднует 65-летие пуска первой в мире АЭС

День мирного использования ядерной энергии и 65-летие Обнинской АЭС празднуют сегодня в Обнинске. Невозможно переоценить значимость пуска первой в мире Обнинской атомной электростанции. Именно тогда страна сделала важный шаг к новым открытиям в сфере ядерных технологий, и начался отсчёт эпохи мирного атома.

Как передает ГТРК "Калуга", в рамках празднования юбилея станции в Обнинске запланировано порядка тридцати мероприятий, включающие конференции и круглые столы с участием научных сотрудников наукограда и зарубежных стран. Ученые с мировыми именами, в том числе из Австрии, Германии и Китая обсуждают перспективы мировой атомной энергетики.

Тем временем молодые ядерщики в Доме ученых собрались на видеоконференцию. Своеобразный видеомост связал бельгийский Гент, австрийскую Вену и Обнинск. Ученые обсуждали проблемы безопасности ядерной энергетики и, в частности, внедрение ядерных технологий в различные сферы экономики.