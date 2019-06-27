"Чуть не поседел": пассажиры Ан-24 рассказали о случившемся
Пассажиры самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку, поделились подробностями произошедшего. Семнадцатилетний юноша Вячеслав Першин, который летел к родственникам в Северобайкальск, помогал вытаскивать пассажиров самолета, также он сам получил небольшие травмы. Другой пассажир рейса Сергей Зеленовский рассказал, что пилоты Ан-24 при заходе на посадку старались избежать столкновения с домами. В Росавиации также сообщили, что экипаж аварийного самолета подал сигнал бедствия на удалении 30 километров от аэропорта.
Ранее в четверг, 27 июня, на севере Бурятии в аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. В результате трагического инцидента погибли два члена экипажа — командир корабля и бортмеханик. Пассажиры остались живы. Причиной случившего, по предварительным данным, является отказ одного из двигателей.
Пассажир самолета Вячеслав Першин живет в Улан-Удэ, сам летел к родственникам в Северобайкальск. Он делится впечатлениями о случившемся. По его словам, при приземлении самолет тряхнуло, у многих сложились кресла. Люди начали паниковать, при этом все оставались в сознании. Возле места парня вытащили запасной выход и начали "сначала маленьких вытаскивать", как говорит семнадцатилетний юноша. Потом уже все остальные начали выходить из самолета.
Вячеслав Першин отмечает, что после приземления все хотели быстрее выбраться из Ан-24, сообщает РИА Новости. "Люди крупные, толкали всех... Там была семья с грудным ребенком. Их очень долго не вытаскивали, потому что толкались все", — рассказывает парень. Также он сообщил, что вскоре после приземления на место подъехали спасатели и скорые, а вещи пассажиров сгорели в самолете.
Сам Вячеслав Першин получил ушиб таза и царапины. После осмотра врачи его отпустили. "Чуть не поседел. Когда я был еще в салоне, начался пожар. Я уже был готов умереть — у меня была паника", — делится семнадцатилетний парень.
Другой пассажир Ан-24 Сергей Зеленовский рассказал про погибших пилота Владимира Коломина и техника Олега Барданова. По его словам, пилоты — молодцы, они посадили самолет, хоть скорость была и большая. Загорелось правое шасси, потом взорвалось. "Нас потащило, врезались в частные сооружения. Там был большой риск в связи с тем, что взлетная полоса бы закончилась и самолет бы въехал в дома. Но пилоты приняли решение заходить с другой стороны, умудрились развернуть самолет и посадить его с одним двигателем", — рассказывает РИА Новости пассажир Ан-24.
Зеленовский отмечает, что пилот и техник спасли всех пассажиров, хоть сами и погибли. "Побились, переломы, но живые – это самое главное".
Также пассажир сообщил, что, когда двигатель отказал, об этом не предупредили людей в самолете. По его словам, последней информацией было то, что самолет идет на снижение, а также просьба пристегнуть ремни. Потом никакой информации не поступало.
Сам Сергей Зеленовский получил травму — смещение одного позвонка. Врачи сделали ему томографию и предложили отправить в больницу, но он отказался.
В Росавиации рассказали, что во время снижения для захода в аэропорту Нижнеангарск на удалении примерно 30 километров от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал "Бедствие", сообщает "Интерфакс".
После приземления самолет столкнулся с техническими сооружениями аэродрома, произошло возгорание и Ан-24 полностью сгорел.
Аварийно-спасательная служба была приведена в полную готовность. Была осуществлена эвакуация всех находившихся на борту людей. Различные травмы получили 31 человек, четверо из них госпитализированы, в том числе двое детей. Также выжил второй пилот самолета. Он получил травмы, но находится в сознании и уже дает показания о случившемся.
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