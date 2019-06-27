В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

3 июля в Театральном зале Московского международного Дома музыки Оркестр волынщиков Москвы и Клуб исторической реконструкции "Серебряный волк" представят программу, посвященную Дню независимости Шотландии.

Выступления Оркестра волынщиков Москвы – всегда праздник. Коллектив был участником многих международных фестивалей, в их числе фестиваль военных духовных оркестров "Кремлевская зоря", "Спасская башня", "Славянский базар" (Белоруссия) и многие другие. Оркестр исполняет не только национальные шотландские и ирландские мелодии, но и музыку самых разных направлений – джаз, рок, русские народные песни, популярную классику. Каждый концерт оркестра украшают оригинальные постановочные номера. Не станет исключением и новый проект коллектива Freedom, приуроченный ко Дню независимости Шотландии – неофициальному, но очень важному для всех шотландцев национальному празднику.

В программе предстоящего концерта в Доме музыки будет представлена вся жанровая палитра мировой музыки: искрометные переложения взрывного рока, современной, классической и народной музыки, сделанные специально для оркестра шотландских волынок. Зрителей также ждут экстремальные бои на мечах в исполнении лучших российских боевых мастеров исторического и сценического фехтования Клуба исторической реконструкции "Серебряный волк".

Концерт состоится 3 июля 19:00 в Театральном зале ММДМ.