Эксперт о компьютерных атаках: США заранее знают виноватых

Американские спецслужбы используют недостоверные данные о кибератаках в политических целях, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

В опубликованном в 2018 году руководстве по атрибуции компьютерных атак, над которым работали спецслужбы США, указано, что определить источник атаки очень сложно: необходимые данные могут быть недоступны, и не все из них достоверны. Поэтому на выручку приходят косвенные данные, "которые ни один суд даже не принял бы к рассмотрению".

В итоге определяющим фактором атрибуции становится политика – атаку просто увязывают с текущей политической ситуацией.

"Именно поэтому США виноватых всегда знают заранее. Это всего четыре страны: Россия, Китай, Северная Корея и Иран", — приводит слова Мурашова ТАСС.

Он считает, что именно по этой причине – боясь разоблачения – США и отказываются от двусторонних экспертных консультаций с Россией.

Даже при недостатке доказательств американские спецслужбы могут обвинить другую страну в компьютерной атаке, лишь добавив оговорки "мы предполагаем", "почти наверняка" и "highly likely". И на основе такого сомнительного определения источника атак принимаются важные политические решения, что создает угрозу глобальной безопасности, отметил Мурашов.