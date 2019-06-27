Легкое недомогание спасло жизнь пилоту сгоревшего в Бурятии Ан-24

Погибший во время жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске командир экипажа Владимир Коломин не должен был лететь этим рейсом, но в последний момент заменил почувствовавшего недомогание Михаила Большедворского. Последний остался в Улан-Удэ и выжил, сообщает "РЕН ТВ". Очевидцы сняли на видео место ЧП в первые минуты после того, как самолет врезался в здание и загорелся.

Пассажиры утверждают, что левый двигатель отказал примерно за 20 минут до приземления. Лайнер после соприкосновения с землей повело вправо, он выкатился за пределы ВПП и врезался в здание с очистными сооружениями. Кабину смяло, а правый борт объяло пламя, у аварийного выхода началась давка. Некоторые очевидцы утверждали, что пассажиры покидали салон через разбитые иллюминаторы, но эта информация не подтвердилась.

"Мы картошку огребали, услышали хлопок и сразу побежали туда. Люди лезли кто откуда мог, дым чёрный валил, керосин лился, и потом хлопки начались, выгорел весь, один хвост остался", — рассказала местная жительница, описывая, как взрывались двигатели. Самолет в итоге практически полностью выгорел.

На борту Ан-24 находились 43 пассажира, все они выжили. Стюардесса Елена Лапуцкая, которая 16 лет работает в авиакомпании "Ангара", до последнего помогала людям покинуть борт. Она и второй пилот Сергей Сазонов выжили, а вот командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов погибли.

У Коломина стаж работы составляет 34 года, а налет — 15,7 тысячи часов, у Барданова — 35 лет и 13,7 тысячи часов соответственно.

В этом рейсе Коломин заменял Михаила Большедворского, который перед самым вылетом из Улан-Удэ почувствовал недомогание — у него скрутило живот.

Помощь медиков потребовалась 31 пассажиру и выжившим членам экипажа, в больнице остаются четыре человека: 13-летняя девочка с сотрясением головного мозга, 17-летний подросток с многочисленными ушибами, 60-летняя женщина с перелом предплечья и вывихом плечевого сустава и 48-летний мужчина с ушибами коленных суставов.

Сгоревший самолет ранее использовался в качестве авиалаборатории — с его помощью специалисты контролировали радиотехнические средства посадки.