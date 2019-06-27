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27 июня 201912:32

Худрук саратовского ТЮЗа скончался после падения в оркестровую яму

tuz-saratov.ru

В Театре юного зрителя Саратова сообщили о смерти своего художественного руководителя – артиста, режиссера и педагога, народного артиста России Юрия Ошерова. Ему было 77 лет.

Юрий Петрович был госпитализирован 17 июня в тяжелом состоянии после того, как на репетиции упал в оркестровую яму. Спасти его врачам не удалось: утром 27 июня он скончался.

По предварительной информации, режиссер шел по сцене при выключенном свете. По данному факту региональный Минкульт начал служебную проверку, передает ТАСС.

На сайте саратовского ТЮЗа — старейшего в мире профессионального театра для детей, который открылся осенью 1918 года, сообщается, что Юрий Петрович работал здесь больше 55 лет — с 1963 года и как актер, и как режиссер, а с 1969 года Ошеров преподавал актерское мастерство, в том числе – на театральном факультете Саратовской государственной консерватории имени Собинова.

В 2007 года он являлся художественным руководителем театра. Его любили и дети — зрители, и коллеги по театру, а в " многочисленных встречах после спектаклей со зрителями разных поколений он вел серьезный разговор о нравственных ценностях, которыми должен жить человек", отмечается в сообщении на сайте саратовского ТЮЗа.

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