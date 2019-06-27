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27 июня 201913:05

Под Выборгом 350 офицеров ЗВО показывали свои боевые навыки

ГТРК "Санкт-Петербург"

Офицеры Западного военного округа показали свои боевые навыки на полигоне в Каменке под Выбогом. Триста пятьдесят военнослужащих, в том числе командиры полков, бригад и дивизий, лично демонстрировали навыки управления боевой техникой.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", на танке Т-72, боевой машине пехоты и бронетранспортере офицеры проходили семикилометровую спецтрассу, которая представляла восемь препядствий, некоторые с особой сложностью - колейный мост или противотанковый ров. Оценивали строго: если экипаж хотя бы незначительно ошибался, ему сразу ставили "неуд". Преодоление дистанции смотрели на правильность и быстроту. Поэтому на открытых участках тяжелые машины разгоняли до предельных скоростей.

Отметим, что впереди еще два дня занятий - сначала тактические, в классах. А затем военные снова вернутся на полигон, там они отработают стрельбу по мишеням из автоматов и пулеметов.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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