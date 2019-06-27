Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" отпущены на волю

Две косатки и шесть белух из приморской "китовой тюрьмы" выпущены сегодня в естественную среду обитания в Охотское море.

Перед тем, как отпустить их на волю, ветеринары взяли у животных необходимые анализы — показатели здоровья у всех хорошие, рассказали "Интерфаксу" Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Отслеживать дальнейшие перемещения косаток и белух помогут специальные спутниковые метки.

Ранее свою помощь в выпуске животных предложил исследователь Жан-Мишель Кусто.

"Я слышу обеспокоенность общественности по поводу отсутствия прозрачности в ходе операции. Поэтому я рекомендую подключить международных специалистов и российских наблюдателей. Я хочу еще раз заявить, что я и наша международная команда готовы оказать любую посильную помощь", — заявил ученый в специальном видеообращении.

О "китовой тюрьме" в Приморье стало известно в 2018 году после сообщений Greenpeace о подготовке незаконной продажи краснокнижных косаток из России в Китай. Оказалось, что с 2018 года в бухте Средней содержались 90 белух и 11 косаток. Следствие установило, что животные были выловлены с нарушениями. Три компании уже оштрафованы судом на десятки миллионов рублей.

Транспортировка первых животных к месту выпуска началась в день проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным". Полностью "китовая тюрьма" должна прекратить свое существование в октябре.