В Покрове после ночного клуба убили несовершеннолетнюю мать-одиночку и ее подругу

Во Владимирской области правоохранители раскрыли жестокое убийство в Покрове 16-летней матери-одиночки и ее 26-летней подруги, которая также одна воспитывала ребенка.

Сведений о них не было с 21 июня. Мать несовершеннолетней обратилась в полицию только 24 июня, и подруг стали искать.

Было установлено, что вечером 21 июня они отправились в местный ночной клуб, а потом, уже ранним утром 22 июня, подруги сели в автомобиль к знакомому и поехали кататься по городу.

После этого живыми их никто не видел.

Как сообщает региональное управление СК РФ, по подозрению в убийстве задержан 27-летний мужчина, в машину к которому сели девушки после ночного клуба.

Он рассказал, что в автомобиле между ними произошел конфликт. Злоумышленник отвез подруг в лес и там удушил, а затем закопал.

Подозреваемый в убийстве уже показал это место. Там были обнаружены тела убитых девушек. По сведениям регионального выпуска "КП", это произошло в Введенском лесу, недалеко от кладбища.

Как отмечается в сообщении СК РФ по Владимирской области, у 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, на воспитании ее 26-летней подруги также был малолетний ребенок.

Сейчас решается вопрос о дальнейшем жизненном устройстве детей и о заключении под стражу подозреваемого в убийстве их матерей.

Кроме того, предстоит проверить выяснить, были ли они перед смертью изнасилованы, как о том ранее сообщали некоторые местные СМИ.