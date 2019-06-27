Вратарь "Валенсии" Нето перешел в "Барселону"

Испанская "Барселона" приобрела вратаря "Валенсии" Нето. Договор с ним рассчитан до лета 2023 года. 29-летний бразилец обошелся сине-гранатовым в 26 миллионов евро. Отмечается, что сумма трансфера за счет бонусов может увеличиться на 9 миллионов.

О переходе Нето в каталонский клуб объявили пресс-службы "Барселоны" и "Валенсии". Напомним, что ранее "летучие мыши" купили у сине-гранатовых вратаря Яспера Силлессена. Сумма сделки составила 35 миллионов евро.

Нето выступал за "Валенсию" с 2017 года. За это время он провел 80 матчей в составе клуба, пропустив в них 82 мяча.