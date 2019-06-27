К крупнейшему автодилеру России пришли с обысками

В автосалонах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге идут обыски.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обыски проводят сотрудники центрального аппарата Следственного комитета при оперативном сопровождении ФСБ. В частности, силовики пришли в центральный офис компании на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Причина обысков не сообщается. Официальных комментариев крупнейшего российского автодилера пока нет.