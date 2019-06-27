Главы республик Донбасса согласились освободить четырех пленных

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук договорился с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечников о передаче Киеву четырех украинских пленных, передает ТАСС. Трое из пленных – военнослужащие.

Пушилин выразил надежду, что освобождение этих четырех человек стимулирует Украину к обмену "всех установленных на всех установленных".

Медведчук сообщил, что украинская сторона продолжает изучать списки по обмену, и допустил, что против него могут продолжить уголовное преследование из-за договоренностей с Донбассом, однако подчеркнул, что это его не остановит.

Политик считает, что Киев не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе и на обмен всех на всех. "Власть не идет навстречу своим гражданам, удерживаемым там", — подчеркнул он.

Медведчук встретился с главами республик Донбасса в Минске. Пасечник сообщил, что передача пленных состоится в столице Белоруссии 28 июня.

Глава ЛНР Пасечник также назвал имена освобождаемых — Великий Дмитрий Николаевич, 1988 года рождения, Веремейчик Яков Петрович, 1986 года рождения, Михеев Эдуард Анатольевич, 1960 года рождения, Горяйнов Максим Анатольевич, 1984 года рождения.