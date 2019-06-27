Ядовита "черная вдова" напала на пенсионерку и ее сына в московской квартире

Токсикологи НИИ Склифосовского спасли московскую пенсионерку, пострадавшую от укуса ядовитого паука каракурта, известного также как "черная вдова". Его яд может быть смертельно опасен для человека.

Как рассказал сын пенсионерки, это произошло, когда он мыл полы и попросил мать пересесть на диван. Внезапно откуда-то из щели выскочил паук.

Мужчина его резко отбросил, и он попал на ногу пожилой женщины.

Вероятно, в этот момент паук ее и укусил, поскольку нога пенсионерки начала стремительно распухать. Ее сын, который служил в Средней Азии, предположил, что это может быть каракурт.

Он аккуратно положил паука в банку и отправился с матерью к токсикологам в НИИ Склифосовского.

Женщине поставили капельницу, чтобы снять отек, а в пауке специалисты, действительно, признали каракурта, пишет "МК".

Мужчина предполагает, что он мог быть занесен в квартиру, в частности, вместе с виноградом из среднеазиатских стран, который часто покупает его мать.

Однако ранее эксперты предупреждали, что "черные вдовы" появились и в столичном регионе из-за аномальной жары, которая стояла в столичном регионе в июне.