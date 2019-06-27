Хачанов одолел Циципаса на турнире Boodles Challenge

В преддверии Уимблдона в Бакингемшире стартовал выставочный турнир с участием сильнейших теннисистов мира. Россиянин Карен Хачанов в первом матче соревнований оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Встреча завершилась в пользу российского спортсмена со счетом 3:6, 6:3 (10:8). В другом матче турнира серб Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, уступил Денису Шаповалову из Канады – 6:7 (3:7), 4:6.

Еще одна игра дня завершилась победой аргентинца Диего Шварцмана, который без проблем обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:2, 6:1.