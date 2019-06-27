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27 июня 201913:59

В Тунисе прогремели два взрыва: есть пострадавшие

фото EPA

В столице Туниса прогремели два взрыва.

Первый взрыв произошел недалеко от посольства Франции на улице Шарля де Голля. Теракт был направлен против машины полиции. В результате пострадали четыре человека, в том числе сотрудники сил безопасности, передает РИА Новости. По предварительным данным, теракт совершил смертник.

 

Второй смертник подозревал себя на авеню Хабиба Бургибы, сообщает ТАСС. Целью нападения стали сотрудники контртеррористического подразделения. Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что погибли два человека, но официальной информации пока нет.

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