На базе самоходки "Спрут" построят легкий плавающий танк

На основе самоходной противотанковой установки "Спрут-СДМ1" планируют создать легкий плавающий танк. Отличаться он будет, прежде всего, более мощной броней и новой ходовой частью, которую позаимствует у БМП-3: она надежнее и неприхотливее нынешнего шасси "Спрута", рассказал агентству ТАСС главный конструктор Специального КБ машиностроения Сергей Абдулов. Также он уточнил, что новый легкий танк потеряет возможность десантироваться на парашютах.

"Спрут" – противотанковая самоходная пушка, разработанная специально для Воздушно-десантных войск России. Боевая машина весит 18 тонн, что позволяет высаживать ее с транспортного самолета на многокупольной парашютной системе.

Вооружение самоходки – 125-миллиметровая пушка с автоматом заряжания на 22 снаряда. Темп огня – 7 выстрелов в минуту. Впрочем, высокую огневую мощь пришлось компенсировать снижением защиты. Броня "Спрута" защищает только от пуль стрелкового оружия.