Специалисты начали исследовать трещину в дамбе Айского водохранилища
На одном из стратегических объектов сложилась опасная ситуация. Из-за трещины в дамбе может выйти из берегов Айское водохранилище. Для исследования разлома в регион прибыли специалисты экстренных служб из Екатеринбурга. Аквалангисты уже начали осмотр трещины у самого основания дамбы — на глубине 3,5 метра. О том, есть ли угроза подтопления Златоуста, расскажет корреспондент ГТРК "Южный Урал" Оксана Кузьмина.
Водолазы по одному ныряют в водобойный колодец водохранилища. Каждую деталь они снимают на видео. Позже это поможет понять масштаб разрушения.
Именно этом месте в середине прошлого месяца возле правой подпорной стены зафиксировали опасную промоину. В ближайшие дни аквалангисты планируют провести исследование подпорной стенки и найти трещину, из-за которой и мог образоваться провал грунта. Для этого в водохранилище перекрыли все шлюзы и понизили уровень воды.
"На дне находятся плиты. Может быть, одну из них подмыло и она начала уходить, а водный поток пошел под эту стену", – пояснил мастер гидротехнических сооружений Михаил Чубриков.
Пока точная причина разлома дамбы неизвестна. Однако специалисты успокаивают, Златоусту подтопление не угрожает. Тем не менее, эксперты отмечают, что нужно начинать ремонт стены как можно быстрее. По планам, его должны завершить до конца этого года, чтобы избежать последствий весеннего паводка. Выездные комиссии посещают стратегический объект каждый день.
"Здесь мы натянули нитку, чтобы измерить расстояние, уходит ли стена. Сделали несколько геоотметок, от них с помощью приборов представители спецорганизации еженедельно измеряют расстояние. Смотрят на прогресс, есть ли движение", – отметил замруководителя по производству МУП "Водоснабжение" Геннадий Матвеев.
Напомним, общий запас воды в Айском водохранилище – почти 6 куб. метров. Водоем снабжает питьевой водой почти половину жителей города. Гидротехническое сооружение было построено в 1960-е годы двадцатого века, а шлюзы — в 1975 году. До этого уровень воды поддерживался за счет перелива.
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