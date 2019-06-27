Торопившийся в автошколу челябинец сбил людей на остановке

В Челябинске четыре человека получили травмы, один до сих пор остается в реанимации в результате столкновения двух легковушек, после которого одна машина вылетела на остановку. Камера регистратора запечатлела момент наезда.

ДТП произошло около часа дня 26 июня на углу Комсомольского проспекта и улицы Косарева. Девятнадцатилетний владелец Renault Logan, который направлялся в автошколу, утверждает, что ему горел зеленый сигнал, а сам он держал скорость не выше 70 километров в час. В то же время на появившейся записи отчетливо видно, что на перекресток он выехал на красный. В этот момент в него врезался поворачивавший налево владелец Kia.

"Я ехал на жёлтый, завершающий, сигнал. А он летел с огромной скоростью, говорит, что спешил на экзамен, а должен был остановиться", — отметил водитель.

От удара Logan вылетел с дороги и, двигаясь на двух колесах, сбил четырех человек на остановке. Мужчина и женщина, по данным 74.ru, получили, соответственно, рваную рану бедра и перелом голени, молодой человек получил травму головы, а 62-летний пешеход угодил в реанимацию со множеством переломов. Врачи борются за его жизнь, но опасаются делать какие-либо прогнозы.

Виновник аварии 11 месяцев назад получил права категории B, а недавно сдал экзамен на категорию C и ехал забирать справку об окончании обучения.