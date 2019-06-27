Европейские игры. Зыкова стала первой в стрельбе из винтовки

Россиянка Юлия Зыкова завоевала на вторых Европейских играх, которые проходят в Минске, золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. Она показала лучший результат дня, набрав 459,6 балла. Зыкова принесла 30-е золото в копилку сборной России.

Второе место в соревнованиях заняла представительница Чехии Никола Мазурова (453,9). В тройке призеров оказалась еще одна россиянка – Полина Хорошева (444,0).

Ранее на турнире Хорошева в паре с Кириллом Григорьяном стала обладательницей бронзовой медали в стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа с 50 метров.