"Армия-2019": самые яркие кадры военно-технического форума

С 25 по 30 июня в подмосковном парке "Патриот" проходит одно из главных военных событий года – международный военно-технический форум "Армия-2019".

По оценкам военных, в мероприятии принимают участие свыше 1,3 тысячи оборонных компаний, которые выставляют около 27 тысяч образцов своей продукции.