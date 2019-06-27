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27 июня 201914:55

Мария Захарова: Киев не хочет возвращения моряков на родину

Антон Новодережкин/ТАСС

"Украинские моряки находятся в заложниках не у Москвы, а у Киева. Последние полгода Украина строит свою внешнюю политику на теме освобождения моряков. Все политики, политологи и общественники только об этом и говорят. Но когда Россия сделала сенсационное предложение, Киев отказался. Отказался даже говорить на эту тему. Реакция Киева просто шокирует", — заявила в эфире программы "60 минут" официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова.


Она рассказала, что в направленных 25 июня дипломатических нотах украинской стороне предлагается уже сейчас освободить моряков из-под стражи. Правда, надо задействовать процедуру письменных гарантий участия каждого моряка в судебном процессе.

"Но им моряки нужны только в России, и чем дольше они будут находится за решеткой, тем им лучше. Так можно кричать об агрессии, о том, что "их держат в плену", — сказала Захарова.

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Киев отказался, считая, что, согласившись на предложение Москвы, он, якобы, признает Крым российским.

"При чем тут Крым вообще непонятно. Вся эта ситуация – это просто инструмент манипулирования. И эти 24 человека являются для Киева тоже инструмент манипулирования. Любые конструктивные предложения гуманитарного характера отвергаются. Никакого здравого смысла, логики, которая была бы направлена на решение судьбы своих же граждан, у Киева нет. Есть политическая повестка, есть собственные рейтинги, есть политическая доктрина, которую нужно реализовывать. Люди у них в заложниках", — уверена дипломат.

МИД России считает, что Украина спекулирует на судьбе своих моряков. И что именно в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года провокации, осуществленной предыдущим руководством страны.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook обвинил Москву в политической игре, цель которой "признать право России наказывать наших военных моряков по своему усмотрению".

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