Штаты пообещали не размещать новые ядерные ракеты в Европе

Соединенные Штаты не планируют разворачивать новые ядерные ракеты в Европе после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Пентагон не хочет новой гонки вооружений, написал в своем микроблоге Twitter исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер.

2 of 3: We do not intend to deploy new land-based nuclear missiles in Europe. We do not want a new arms race. — Acting Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 27 июня 2019 г.

Напомним, 26 июня Совет Федерации РФ одобрил закон о приостановке ДРСМД. Он будет действовать до тех пор, пока Штаты не вернутся к безоговорочному исполнению соглашения. Ранее США также объявили о начале процедуры выхода из договора.

ДРСМД был подписан в 1987 году. Документ запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров и крылатых ракет наземного базирования.

По мнению американцев, российская ракета 9М729 имеет большую дальность полета, чем разрешает договор. Москва, в свою очередь, настаивает, что ДРСМД нарушают ударные беспилотники MQ-9 Reaper и универсальные пусковые установки Mk41, из которых могут стартовать крылатые ракеты.