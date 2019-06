Штаты пообещали не размещать новые ядерные ракеты в Европе

Соединенные Штаты не планируют разворачивать новые ядерные ракеты в Европе после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Пентагон не хочет новой гонки вооружений, написал в своем микроблоге Twitter исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер.

2 of 3: We do not intend to deploy new land-based nuclear missiles in Europe. We do not want a new arms race.