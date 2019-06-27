Жестоко избивших главу столичного Росимущества задержали в Самаре

В Самарской области задержали подозреваемых в нападении на бывшего главу регионального управления Росимущества, в результате которого Айвар Кинжабаев получил тяжелые травмы. Операцию по поимке предполагаемых злоумышленников сняли на видео.

Нападение было совершено вечером 10 ноября 2018 года: четверо мужчин в масках ворвались в дом чиновника, на тот момент исполнявшего обязанности главы столичного Росимущества, и на глазах супруги и детей избили до полусмерти — в ход пошли арматура и дубинки. Уходя, они пырнули Кинжабаева, так что в больницу он попал в тяжелом состоянии и долго находился в реанимации после проведенной операции.

Выйти на след мстителей, которые ничего не взяли из дома и явно запугивали чиновника, удалось спустя восемь месяцев. Следователи проверили более 2 тысяч автовладельцев и около 800 абонентов сотовой связи, которые находились в районе нападения в тот день. За два дня, 25 и 26 июня, были задержаны семь человек, в том числе и предполагаемый посредник, подыскивавший людей для акции устрашения.

Василий Грак, Павел Немов и Максим Фольц за свою работу получили от 125 до 150 тысяч рублей каждый, деньги им, как полагают полицейские, передал Андрей Филимошин, но сам свою причастность к организации нападения отрицает. Попутно стражи порядка задержали Василия Немова, Валерия Сарибекова и Федора Колычева — эту силовую группу подозревают и в других нападениях на самарских предпринимателей и вымогательстве денег.

Двое подозреваемых, которым грозит до 12 лет в колонии, уже взяты под стражу, судьбу остальных в ближайшее время решит суд.

Айвар Кинжабаев с 2005-го по 2018-й годы возглавлял территориальное управление Росимущества в Самарской области, а в сентябре 2018-го был назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства в Москве.